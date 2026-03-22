Giulia Murada conquista il podio in Val Martello e consolida il primato in Coppa del Mondo

Durante la tappa di sci alpinismo in Val Martello, Giulia Murada ha concluso la gara in una posizione che le permette di mantenere il primato in classifica generale di Coppa del Mondo. La competizione ha visto numerosi atleti affrontare le sfide del percorso, con Murada che si è distinta per le sue prestazioni. La tappa si è svolta con la partecipazione di numerosi sci alpinisti provenienti da diverse nazioni.

La nuova tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo continua a riservare grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Giulia Murada ribadisce ancora una volta di essere una delle atlete di riferimento del panorama internazionale e porta a casa un podio nella gara sprint che le consente di consolidare il primato in classifica generale. In Val Martello l’azzurra si colloca nel gruppo di testa fin dall’inizio della competizione. Murada segna il quarto miglior tempo nelle batterie con 04:05.51, è seconda in semifinale alle spalle della fuoriclasse francese Emily Harrop e conferma il piazzamento anche in finale con un ritardo di 7”8 dall’avversaria, 03:29. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulia Murada conquista il podio in Val Martello e consolida il primato in Coppa del Mondo Articoli correlati Giulia Murada ancora sul podio a Shahdag: argento nel vertical e leadership in Coppa del Mondo rafforzataLa valtellinese chiude seconda alle spalle dell’austriaca Dreier, campionessa europea, e porta il suo bottino di podi in Coppa del Mondo a quota 13. Coppa del Mondo, Pirovano super in discesa libera: conquista il primo gradino del podio in Val di FassaBolzano, 6 marzo 2026 – Una grande vittoria per Laura Pirovano, dopo i piazzamenti avuti in Top 10. Approfondimenti e contenuti su Giulia Murada Temi più discussi: Coppa del Mondo sci alpinismo: Italia protagonista in Val Martello, argento nella mixed relay; Doppio bronzo per l’Italia ai Mondiali lunghe distanze | sul podio De Silvestro Moreschini e Boscacci Antonioli; Olimpiadi invernali, italiani in gara oggi giovedì 19 febbraio. Giulia Murada conquista il podio in Val Martello e consolida il primato in Coppa del MondoLa nuova tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo continua a riservare grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Giulia Murada ribadisce ancora una volta ... oasport.it Scialpinismo: Murada regina d’Europa. Oro nell’Individual e prima vittoria in Coppa del mondoGiulia Murada conquista a Shahdag il titolo europeo nell’Individual race e centra la prima vittoria in Coppa del mondo della carriera. montagna.tv Giulia MURADA ha tagliato il prestigioso traguardo dei venti podi individuali in Coppa del Mondo attestandosi al posto d’onore nella sprint di sci alpinismo andata in scena sulle nevi della Val Martello. Nella gara ospitata dal centro del biathlon della località alt facebook ANCORA A SEGNO Murada scatenata a Shahdag, Azerbaijan! Giulia completa la tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo con il secondo posto nella vertical race! Il risultato, il terzo della sua spedizione, le vale anche come argento europeo! Come x.com