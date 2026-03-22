In esclusiva per Vanity Fair, viene pubblicata la terza puntata del diario di bordo di Giovanni Caccamo, che descrive le sue esperienze sull’Atlantico. L’autore racconta le giornate trascorse in mare, condividendo dettagli sulle condizioni ambientali e le attività svolte durante il viaggio. Il diario evidenzia le impressioni e le sensazioni di Caccamo durante questa avventura.

Oceano Atlantico - Da Capo Verde a Paramaribo The Ark Of Change Diario di bordo - Capitolo 3 La mia parola di cambiamento è gratitudine. Immaginiamo la nostra vita come una navicella spaziale di cui noi siamo i piloti al comando: ogni mattina ci alziamo, apriamo gli occhi, entriamo nella sala di controllo e ci sediamo di fronte alla plancia. Davanti a noi vediamo cento pulsanti luminosi di cui, mediamente, novantacinque verdi, accesi, e cinque rossi, spenti. I cinque pulsanti rossi rappresentano i problemi, più o meno rilevanti, che quotidianamente catturano la nostra attenzione e inquinano le nostre giornate: un litigio, un problema lavorativo, il desiderio di una condizione economica migliore, il mancato raggiungimento di un traguardo, una malattia cronica, la perdita di una persona cara, la bramosia di successo o di possesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giovanni Caccamo, il diario dall’Atlantico: «In un mondo che sceglie la paura, noi scegliamo altro»

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Giovanni Caccamo. . Cari amici, per chi se lo fosse perso ecco l’estratto de #LaPennicanza con Fiorello in cui abbiamo parlato di #TheArkOfChange Il viaggio continua! Con amore, Giovanni e tutti i giovani per il cambiamento e per il disarmo. facebook