Giovanili La Primavera cade contro il Monopoli

La squadra giovanile Primavera ha perso contro il Monopoli con il risultato di 2-4. La gara si è conclusa con gol di Rosa, Rama, Di Salvatore e Russo, entrato nel secondo tempo, mentre Mbaye ha lasciato il campo al 15’ del primo tempo e Vischia è subentrato al 22’ del secondo. D’Agostino è uscito al 42’ del secondo tempo.

2 MONOPOLI 4: Rosa, Rama, Di Salvatore, Russo (dal 22’ s.t. Vischia), Mbaye (dal 15’ p.t. Di Teodoro), Zagari, D’Agostino (dal 42’ s.t. Malafronte), Casillo (dal 42’ s.t. Ciafardini), Tassotti, De Witt, Balducci (dal 22’ s.t. Finotti). Panchina: R. Dente, Candido, Bruni, Di Pierdomenico, Angelino, Ionta, G. Dente. Alle. Corsi MONOPOLI: Gagliano, Dahche (dal 26’ s.t. Balasanov), Lamberta, Karim, Cirone, Di Bari (dal 42’ p.t. Turcinskas), Ziedelis, Paukstys, Dudic, Castiglione (dal 37’ s.t. Paparella), Diugevic (dal 37’ s.t. Positano). Panchina: Mancini, Lamacchia, Ruggieri, Bernardis, Di Mario, Manzari, Morrone, Albergo. All. D’Ermilio Arbitro: Prencipe di Tivoli Marcatori: al 29’ p. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili. La Primavera cade contro il Monopoli Articoli correlati Soddisfazioni dalle squadre giovanili. La Primavera non si ferma più. Batte il Monopoli ed è secondaMONOPOLI 0SPEZIA 2 MONOPOLI: Gagliano, Turcinskas (46’ Dahche), Lamberta (74’ Balasanov), Karim, Cirone (85’ Paparella), Di Bari, Ziedelis, Paukstys,... Giovanili. Azzurrini contro il Monopoli. Convocazioni in NazionaleWeekend di riposo per le squadre maggiori del Settore Giovanile dell’Empoli, con soltanto la Primavera in campo. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Contenuti utili per approfondire Giovanili La Primavera cade contro il... Discussioni sull' argomento Primavera 2. L'Entella cade in trasferta, il Vicenza fa sua l'intera posta nel finale; Primavere: sabato nero per le bresciane che incassano sconfitte pesanti; Primavera 1. Juventus e Milan si dividono la posta in palio: succede tutto nel primo tempo; Viareggio Cup. Lo Spezia cade contro il One Touch: netta vittoria per la squadra nigeriana. PRIMAVERA Pergo battuto 3-0 dalla Pro Patria e agganciato dai tigrotti in vettaLa Pergolettese Primavera cade 3-0 in casa della Pro Patria. Una sconfitta netta che costa ai gialloblu l'aggancio in vetta a pari merito con Pro Patria (esattamente loro) e Alcione. sportgrigiorosso.it Torna la #nazionale, torna il dibattito sul movimento #Italia, i convocati, gli esclusi e le riforme sui settori giovanili. Insomma niente di diverso dall'ultimo ventennio e #Allegri sposta il focus sul calcio dei piccoli. Ma alla fine in questi anni cosa è cambiato facebook