Durante le giornate Fai, alcuni cittadini hanno iniziato a lasciare biglietti scritti a mano sotto i tergicristalli delle auto, senza alcuna firma o timbro ufficiale. Questi messaggi sono semplici fogli a righe, privi di marche ufficiali, e vengono lasciati come forma di segnalazione o avviso tra i partecipanti all’evento. Nessuna comunicazione formale o procedura amministrativa accompagna queste iniziative fai-da-te.

Un foglio a righe, scritto a mano e infilato sotto il tergicristallo. Niente timbri, nessuna intestazione ufficiale. Solo poche parole, dirette, quasi brusche: "In occasione delle giornate FAI (il Fondo ambiente italiano) si prega di non parcheggiare sabato e domenica dalle 9 alle 18. Grazie". È comparso venerdì pomeriggio su diverse auto parcheggiate in via Montevecchio, proprio a ridosso dell’ingresso della Curia, nel cuore del centro storico. Un avviso "artigianale", ma chiarissimo nell’intento: liberare la strada in vista dell’afflusso di visitatori per le giornate dedicate al patrimonio culturale. Il punto, però, è un altro. Perché quel tratto di via, stretto e delicato, è già da tempo interessato da limitazioni alla sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai, i cittadini fanno le ’multe’ da soli

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