giornata ecologica tutto pronto si puliscono le crete e il chianti

Sabato 28 marzo si tiene una Giornata Ecologica a Castelnuovo Berardenga, con l’obiettivo di pulire le aree delle Crete e del Chianti. L’evento coinvolge volontari e cittadini, che si riuniscono per contribuire alla cura del territorio. La mattinata si svolge con attività di pulizia e sensibilizzazione, promuovendo l’impegno collettivo per l’ambiente locale.

Giornata Ecologica a Castelnuovo Berardenga: sarà una mattinata dedicata all’ambiente, alla partecipazione e al senso di comunità quella di sabato 28 marzo. Dalle 8.30, il Comune di Castelnuovo Berardenga promuove la ’ Giornata Ecologica Insieme siamo tanti per pulire Crete e Chianti ’, iniziativa organizzata dalle associazioni del territorio con il coordinamento della Consulta comunale dell’Associazionismo e del Volontariato. L’appuntamento coinvolgerà cittadini, volontari e associazioni in attività di pulizia e cura del territorio in numerose località del comune, con punti di ritrovo diffusi tra capoluogo e frazioni. L’iniziativa è realizzata con Sei Toscana e Atc 3 Siena Nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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