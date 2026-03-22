Giornale radio del pomeriggio domenica 22 marzo
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Alle 7.18 il nostro giornale radio su Rai Radio 1, alle 7 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Parleremo degli educatori di strada, gli streetworker contro la devianza giovanile, e del progetto Streets for Kids in un quartiere di Bolzano. x.com