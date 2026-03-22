Giorgia Soleri è incinta? La patologia di cui soffre | VIDEO

Giorgia Soleri ha condiviso un video in cui spiega di soffrire di endometriosi e mostrare il gonfiore della sua pancia, che rappresenta un sintomo chiamato endobelly. La influencer ha precisato che questa condizione fa parte della sua malattia, definita “invisibile”, e ha parlato apertamente delle difficoltà legate alla sua salute. La notizia sulla sua eventuale gravidanza non è stata confermata.

Giorgia Soleri soffre di endometriosi e in un video rivela che la sua pancia gonfia è frutto di endobelly, un sintomo della sua "malattia invisibile" Giorgia Soleriha risposto ad un box domande nel quale le è stato chiesto se fosse incinta. L’influencer soffre di una serie di problemi fisici e tra questil’endobelly. La giovane, conosciuta anche per esserel’ex di Damiano David, si prodiga da tempo nel racconto delle cosiddette“malattie invisibili”.E’ stata una delle prime a parlare divulvodiniae neuropatia del pudendo, e ha promosso iniziative legislative sul tema. Ma ha spinto anche sulla consapevolezza sull’endometriosi. Soleriquindi scrive... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Aggiornamenti e notizie su Giorgia Soleri

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