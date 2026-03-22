di Laura Valdesi SIENA Il Gino che non ti aspetti. Innamorato. Tenero. Con tanto bisogno di affetto. Non l’uomo possente che, nonostante il cuore già zoppicante, ha lottato come un leone per difendere la sua vita, in primis, e il lavoro di tanti anni in gioielleria quando nel 2008 venne assaltata dai banditi a San Rocco. E un malvivente perse la vita. Sì, proprio il Gino Sestini finito persino nel salotto buono di Rai1, ’Porta a Porta’ di Bruno Vespa, "a raccontare ciò che era successo nei dettagli, a parlarne con il ministro dell’Interno, a fare proposte concrete di cosa avrebbe potuto e dovuto fare il Governo contro tutte le persone che – scrive – prendono la scorciatoia nella vita per fare soldi, rubare e rapinare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gioielliere dal cuore tenero. Perde la donna amata e le dedica un libro: "Lei è sempre con me"

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