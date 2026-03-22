Dopo la partita tra Milan e Torino, il giocatore rossonero ha dichiarato di sentirsi bene e di aver ripreso a giocare. Ha anche riferito di aver messo pressione ad Allegri, ma non sono stati forniti dettagli su cosa intendesse esattamente. Le sue parole sono arrivate pochi minuti dopo il termine della gara, a margine dell'incontro giocato a 'San Siro'.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'SkySport' il giocatore del Milan Santiago Gimenez. Ecco le sue parole. "Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante. Dopo un lungo periodo di alti e bassi sono nuovamente in campo. Ho avuto diversi problemi con la mia caviglia in questa stagione e credo di aver fatto la giusta scelta per stare bene. Se sto bene posso aiutare meglio la mia squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gimenez torna in campo: “Mi sento bene. Stavo mettendo pressione ad Allegri”

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