Un incidente stradale si è verificato venerdì a Castelvetro, nel modenese, coinvolgendo un ragazzo di sedici anni che guidava una moto con casco nero. La moto e il casco sono stati danneggiati, mentre il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

La vita di Gianni Flori si è spezzata a soli sedici anni, in un drammatico incidente stradale avvenuto venerdì a Castelvetro, nel territorio modenese. Il giovane, noto per la sua passione irrefrenabile per le due ruote e il suo distintivo casco nero integrale, ha trovato la morte proprio mentre era in sella alla moto che amava curare con dedizione maniacale. Il dolore non rimane confinato ai confini della provincia, ma si espande attraverso una rete sociale di appassionati dei motori che lo ricordano come una persona genuina e altruista. L’evento tragico ha scosso profondamente la comunità di ‘Crew 42014’, un gruppo fondato da ragazzi di Castellarano nel reggiano, che conta oltre duemila seguaci sui social media tra Reggio Emilia, Modena, Maranello e Carpi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gianni Flori: 16 anni, moto e casco nero spezzati dal

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