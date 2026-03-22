’Giallo & noir’ nel Golfo

Nel Golfo dei Poeti si svolgono indagini e si intrecciano misteri, con atmosfere che giocano tra luci e ombre. La Spezia si presenta come scenario di eventi misteriosi, dove si indaga su situazioni che coinvolgono persone e fatti ancora da chiarire. Le attività investigative proseguono tra ambienti urbani e marittimi, mantenendo un’atmosfera di tensione e curiosità.

Indagini, enigmi e atmosfere sospese tra luce e ombra si affacciano sul Golfo dei Poeti: La Spezia si prepara ad accogliere in autunno la prima edizione del ‘Festival Giallo & Noir nel Golfo dei Poeti’, una tre giorni interamente dedicata alla narrativa crime, dal giallo classico alle più contemporanee declinazioni del noir e del mystery. Promosso dal Comune della Spezia in collaborazione con l’associazione culturale arte e fotografia Studio 18, il progetto nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento stabile e riconoscibile nel panorama culturale nazionale. "Con questo Festival – sottolinea il sindaco Pierluigi Peracchini – diamo avvio a una nuova rassegna che si inserisce nel percorso di valorizzazione della città attraverso la letteratura". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Giallo & noir’ nel Golfo Articoli correlati Leggi anche: Giallo interattivo noir "Magnolie inn" Svolta nel giallo di via Nerino: arrestato in Spagna il figlio del banchiere ucraino precipitato dal b&b La Polizia di Stato, nelle indagini della Procura di Milano, ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato... A Beautiful Day and Night Around The Back Yard Garden Contenuti e approfondimenti su 'Giallo amp noir' nel Golfo Discussioni sull' argomento ’Giallo & noir’ nel Golfo; Gialli, tutti libri e le serie di Maurizio de Giovanni: un viaggio noir (con al centro Napoli); Treviso giallo indaga la menzogna e l’esistenza di una via veneta al noir; Anche la Spezia avrà un suo festival dedicato al giallo e al noir. 90'+5- #MilanTorino 3-2 Giallo un po' esagerato per Gimenez. #MPLive #SerieA x.com Al Festival Treviso Giallo il dialogo a più voci con Fornasier, Ervas, Luna Romero e Camporese. L’autore de “Il silenzio che resta”: «Siamo quelli del piccolo borgo, che contiene storie immense» - facebook.com facebook