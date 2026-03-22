Giornata movimentata al GF VIP, tra dinamiche interne e reazioni del pubblico. Nelle ultime ore alcuni concorrenti hanno lasciato temporaneamente la Casa, mentre sui social è esplosa una polemica che coinvolge uno dei gieffini. Due situazioni diverse che stanno alimentando il dibattito attorno al reality e che spingono i telespettatori a chiedere anche un duro provvedimento! Il toccante motivo per cui Paola Caruso partecipa al GF VIP I concorrenti fuori dalla Casa del Grande Fratello VIP. Durante la giornata di domenica 22 marzo 2026, alcuni concorrenti del GF VIP sono usciti temporaneamente dalla Casa. L’assenza non è legata a dinamiche di gioco, ma a un motivo preciso comunicato dalla produzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, i concorrenti lasciano la casa: chiesta la prima squalifica

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