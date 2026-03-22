Un alto dirigente federale americano ha dichiarato di essere stato teletrasportato due volte da forze sconosciute, mentre si occupava di gestire crisi e disastri negli Stati Uniti. La sua testimonianza si aggiunge a una vicenda che, nonostante sembri uscita da un film di fantascienza, riguarda direttamente le attività di chi lavora nel cuore del potere statunitense. La storia si sviluppa tra le mura di Washington e le sue ombre.

Dall’ombra dei palazzi del potere di Washington emerge una storia che sembra uscita da un copione di fantascienza, ma che porta la firma di uno dei massimi dirigenti federali americani. Gregg Phillips, dal dicembre 2025, ricopre il ruolo strategico di Associate Administrator presso l’ Office of Response and Recovery della FEMA, l’agenzia che funge da cuore pulsante della Protezione Civile degli Stati Uniti. È l’uomo a cui il governo affida la gestione dei disastri nazionali e la valutazione dei fondi miliardari per la ricostruzione. Tuttavia, dietro la facciata istituzionale del funzionario che l’11 febbraio 2026 ha testimoniato con estrema fermezza davanti al Congresso sulle operazioni di soccorso, si nasconde un segreto sconcertante. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gestisce i disastri USA, ma dice: “Sono stato teletrasportato due volte da forze ignote”

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