“Vuoi sposarmi?” “Sì!”. Uno spot sul grattacielo più alto di Genova diventa un caso nel giorno del voto per il referendum costituzionale. Mezza città vede in quell’annuncio una palese violazione del silenzio elettorale, tanto che dalla prima mattina foto e video cominciano a rimbalzare nelle chat di associazioni e partiti impegnati per il No, che si attivano anche presso la polizia municipale. Alla polemica replica l’editore di Primocanale Maurizio Rossi, proprietario del maxischermo: “Nessuna violazione del silenzio elettorale, è solo una pubblicità per matrimoni ”. Un passo indietro. L’annuncio comincia a fare discutere nelle prime ore di domenica mattina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Genova, polemiche per lo spot con un maxi Sì sopra la sede di Primocanale. L’editore: “È una pubblicità per i matrimoni”

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