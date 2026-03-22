GDD | nuove fonti svelano il ruolo delle donne

Nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna, domenica 22 marzo 2026 alle 17:00, si svolge un incontro dedicato alle nuove fonti che rivelano il ruolo delle donne nella storia regionale. L’evento si concentra sulla presentazione di documenti e testimonianze che approfondiscono il contributo femminile nel passato. La manifestazione coinvolge storici, ricercatori e pubblico interessato alla memoria storica del territorio.

Nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna, alle 17:00 di domenica 22 marzo 2026, si terrà un incontro fondamentale per la memoria storica regionale. La storica Laura Orlandini presenterà l’edizione aggiornata del volume dedicato ai Gruppi di Difesa della Donna (GDD), un lavoro nato dalla collaborazione tra UDI, Archivi Udi Rete Regionale e Istituto storico della resistenza di Ravenna. Questo evento non è solo una presentazione editoriale, ma rappresenta il punto di chiusura della mostra Presenti al nostro tempo, realizzata dall’UDI Ravenna in occasione dell’80° anniversario dell’associazione. L’incontro vedrà dialogare l’autrice con Luana Vacchi, docente e attivista locale, offrendo uno spaccato sulla costruzione della italiana attraverso lo sguardo femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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