A Genova, un gatto di razza persiana rimasto solo in casa ha provocato l’allagamento del proprio appartamento e di un magazzino sottostante aprendo accidentalmente il rubinetto dell’acqua calda. L’incidente, avvenuto nel quartiere di Quezzi, ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco, allertati dai passanti che hanno visto l’acqua fuoriuscire copiosamente dai locali su strada. Il felino è stato ritrovato in buone condizioni dai soccorritori, ignaro dell’ingente danno strutturale causato dalla sua improvvisata sessione di gioco con le manopole del lavandino. un gatto rosso (fonte: Unsplash) Quella che doveva essere una tranquilla giornata nel capoluogo ligure si è trasformata in un’ emergenza idrica dalle sfumature surreali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gatto fa allagare appartamento a Genova: si annoiava e ha aperto tutti i rubinetti di casa

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Due anni fa ci lasciava Milo, il gatto che non sapeva saltare. Un piccolino indimenticabile. Anche quest’anno la sua mamma @CostanzaRdO , ENPA e @Corriere @lex_sala lo ricordano con un concorso a suo nome. Premiazione l’8 maggio a Roma in Campi x.com