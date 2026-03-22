Gasperini non ha rilasciato dichiarazioni al termine di Roma-Lecce: ecco il motivo per cui il tecnico giallorosso non si è presentato ai microfoni. Il post-partita di Roma-Lecce è stato caratterizzato da un insolito silenzio stampa da parte di Gian Piero Gasperini. Nonostante la vittoria cruciale conquistata all’Olimpico — tre punti pesantissimi che rilanciano le ambizioni giallorosse nella corsa verso un piazzamento in Champions League — l’allenatore non si è presentato ai microfoni delle emittenti televisive. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla società capitolina, l’assenza del tecnico è stata causata da un improvviso abbassamento di voce accusato al termine della gara, un problema fisico che gli ha impedito di commentare il successo dei suoi ragazzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gasperini non ha rilasciato dichiarazioni al termine di Roma Lecce: ecco il motivo

Articoli correlati

Roma in silenzio stampa dopo il successo col Lecce, il motivo ha a che fare con l’insoddisfazione di Gasperini per il mercato!Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray.

Gasperini Fabregas: alta tensione e spintoni tra panchine. Cosa è successo al termine di Como Romadi Redazione JuventusNews24Gasperini Fabregas: alta tensione e spintoni tra panchine.

Mister Gasperini prende con ironia il problema della Roma dagli 11 metri

Approfondimenti e contenuti su Roma Lecce

Temi più discussi: Momento bello per me: il match winner Boga spiega il cambio in corso in Udinese-Juve con Yildiz; Ambrosini sullo scudetto: Dipende dall'Inter, ma il Milan deve farsi trovare pronto, poi la battuta sul suo erede in rossonero; Manna: Pianifichiamo il futuro con Conte, McTominay resterà al Napoli! Riscatto Alisson? Ecco come stanno le cose; Como-Roma, GASPERINI: Wesley si sposta, rosso che cambia la partita. Non è la prima volta che i lariani sfruttano situazioni del genere...

Perché Gasperini non parla dopo Roma-Lecce: l'allenatore giallorosso non si presenta davanti ai microfoni, il motivoL'allenatore della Roma non ha rilasciato dichiarazioni al termine della partita vinta contro il Lecce. Il motivo del silenzio di Gasperini. msn.com

Roma-Lecce, non parlerà Gasperini: il motivoL'allenatore giallorosso, Gian Piero Gasperini, non si presenterà ai microfoni dopo la vittoria dei giallorossi all'Olimpico. siamolaroma.it

Gasperini non ha parlato dopo Roma Lecce Il motivo facebook

Niente interviste dopo la vittoria della Roma sul Lecce per Gasperini: l'allenatore non ha voce x.com