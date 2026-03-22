gang trasforma la trasgressione in crescita

"Un’altra gang in città: trasformare la trasgressione in crescita" è il progetto che durerà per tutto il 2026 finanziato da Ats Pavia e realizzato dall’associazione Gli Sdraiati con la collaborazione della rete scolastica pavese e delle istituzioni della giustizia minorile per prevenire comportamenti a rischio e promuovere appartenenze sane. L’idea nasce per intercettare gli adolescenti prima che le trasgressioni diventino comportamenti stabilizzati. Accanto a loro, il progetto coinvolge le famiglie, spesso disorientate o isolate di fronte a comportamenti improvvisi e difficili da gestire. "In adolescenza il gesto trasgressivo può diventare... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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