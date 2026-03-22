Adriano Galliani è stato ospite del Centro Sportivo Italiano durante l’evento “Big Bang dello Sport 2026” all’Enjoy Sport Center di Milano. Ha incontrato più di 250 dirigenti e allenatori delle società sportive di base, parlando del suo percorso nel calcio e della sua esperienza, dalla gavetta negli oratori fino alla partecipazione alle competizioni di livello internazionale.

All’Enjoy Sport Center per il “Big Bang dello Sport 2026“ promosso dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Milano, Adriano Galliani ha incontrato oltre 250 dirigenti e allenatori delle società sportive di base. "Vi assicuro che la gioia di vincere non cambia – ha detto il navigato dirigente sportivo –: che sia una partita del torneo dell’oratorio, una in Serie C o in Champions League, l’emozione è la stessa. Lo so per esperienza diretta. Le società sportive sono, in fondo, come aziende che producono film: dirigente e presidente sono i produttori, l’allenatore è il regista e i calciatori gli attori. Il prodotto finale sono le partite di calcio: il dirigente deve essere capace di costruirle e valorizzarle al meglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galliani ospite del Csi: "Dall’oratorio alla Champions la voglia di vincere è la stessa"

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Tutto quello che riguarda Galliani ospite

Discussioni sull' argomento Galliani ospite del Csi: Dall’oratorio alla Champions la voglia di vincere è la stessa; Galliani: Un buon dirigente sa essere un tutt'uno con mister e ragazzi. E, soprattutto, deve avere grande cura degli allenatori.

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