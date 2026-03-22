G di Giorgia la voce inarrivabile è live

Giorgia si prepara a esibirsi dal vivo con il suo nuovo album “G”. Dopo aver impiegato tre mesi per ottenere il disco d’oro con il disco, la cantante sarà protagonista di un concerto. L’evento si svolgerà in una location ancora da annunciare e attirerà probabilmente molti fan desiderosi di ascoltare la sua voce in un’esibizione dal vivo.

A Giorgia ci sono voluti tre mesi per raggiungere il disco d’oro con l’ultimo album “G”. Molta meno fatica per mandare praticamente esauriti i concerti al Forum di domani e martedì, a conferma che è ancora il live la sua carta vincente, per cui la gente è disposta a mollare divano e tv per lasciarsi sedurre da una voce inarrivabile, come nella prima di queste tre date ad Assago, il 13 dicembre scorso. Merito anche del repertorio di “G”, a tirarla fuori dalla calma piatta del predecessore “Blu” con maggior ispirazione e qualche scelta coraggiosa (da quel disco diversamente fortunato affiora solo “Senza confine”, scritta con Elisa). Sette pezzi, compreso l’ultimo singolo “Corpi celesti” firmato da Federica Abbate, Cripo e Raige, arrivano proprio da “G”, il resto dalla decina di altri album di una discografia varata nel 1993. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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