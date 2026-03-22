Furong Ancient Town è un villaggio millenario situato sulla cascata dello Hunan, dove l’acqua cade con un fragore continuo, creando una nebbia che avvolge le abitazioni di legno. Le case, costruite sulla scogliera, sembrano quasi sospese nel vuoto, mentre il suono dell’acqua accompagna ogni momento della giornata. La località attrae visitatori desiderosi di ammirare questo paesaggio unico e suggestivo.

L’acqua precipita fragorosa nel cuore del villaggio, schizzando nebbia sulle case di legno che sembrano sfidare la gravità, aggrappate alla scogliera. Furong Ancient Town, nella provincia dello Hunan, è un luogo dove l’impossibile diventa realtà: un insediamento millenario letteralmente sospeso su una cascata di sessanta metri. Non è una scenografia cinematografica, sebbene il cinema l’abbia resa famosa negli anni Ottanta. È una comunità viva, pulsante, dove il popolo Tujia ha costruito la propria identità in perfetto equilibrio tra roccia e fiume, tra tradizione e natura selvaggia. La cascata che attraversa il borgo. La cascata di Furong è il protagonista indiscusso di questo borgo antico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Furong Ancient Town: il borgo millenario sulla cascata dello Hunan

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