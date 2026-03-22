Funerali di Bossi Salvini contestato a Pontida | Vergogna molla la camicia verde

Durante i funerali di Umberto Bossi a Pontida, Matteo Salvini è stato contestato dalla base leghista, che gli ha urlato “Vergogna, molla la camicia verde”. Nel frattempo, Luca Zaia ha ricevuto applausi da parte dei presenti. La manifestazione ha evidenziato alcune tensioni interne al partito, con i partecipanti che hanno espresso opinioni diverse sul ruolo dei leader.

Ai funerali di Umberto Bossi a Pontida emergono nuove tensioni interne alla Lega: Matteo Salvini viene contestato da parte della base, mentre Luca Zaia riceve applausi. Sullo sfondo resta aperta la questione dell'eredità politica del fondatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Matteo Salvini contestato a Pontida ai funerali di Umberto Bossi per la camicia verde: "Mollala, vergogna" “Molla la camicia verde, vergogna!”, Matteo Salvini contestato ai funerali di Bossi: i motivi dello strappoAppena saliti i gradini dell’abbazia di San Giacomo a Pontida, domenica 22 marzo, Matteo Salvini è stato accolto da cori ostili: “Molla la camicia... Salvini contestato ai funerali di Bossi a Pontida: «Molla la camicia verde, vergogna» Contenuti e approfondimenti su Funerali di Bossi Salvini contestato a... Temi più discussi: Funerali di Bossi a Pontida domenica. Ci saranno Meloni e Tajani. Salvini dalla famiglia a Gemonio; A Pontida i funerali di Bossi, nessuna camera ardente. Salvini arrivato a Gemonio; Bossi, ai funerali nel monastero di Pontida solo famiglia, amici e ospiti; I funerali semplici di Umberto Bossi, la famiglia fa il contrario rispetto all'idea di Salvini. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr. Salvini contestato, applausi a Zaia. La direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. Cori contro Salvini (che poi fa un post), arrivata Meloni. Applausi all'arrivo del feretro«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilmattino.it Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. I cori: «Padania libera, Roma ladrona il Nord non perdona» facebook I funerali di Umberto Bossi: la diretta da Pontida x.com