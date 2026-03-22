Funerali Bossi Monti e Santanchè contestati al loro arrivo
Al loro arrivo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi, Mario Monti e Daniela Santanchè sono stati contestati, come già successo per Salvini. La manifestazione si è svolta tra tensioni e proteste che hanno coinvolto anche altre figure politiche presenti. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, con gli organizzatori che hanno cercato di mantenere l’ordine.
(LaPresse) Dopo Salvini, contestazioni anche per l’ex premier Mario Monti e per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, al loro arrivo a Pontida per i funerali di Umberto Bossi. Dalla folla si sono alzati fischi e le grida ‘ Vergogna ‘. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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