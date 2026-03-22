Funerali Bossi l' arrivo di Meloni e Tajani a Pontida

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono arrivati all’abbazia di San Giacomo di Pontida per partecipare ai funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega, scomparso giovedì scorso all’età di 84 anni. La presenza dei due esponenti politici si è verificata nel corso della cerimonia funebre, che si è svolta nella località bergamasca. La funzione ha visto la partecipazione di numerosi esponenti politici e cittadini.

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’abbazia di San Giacomo di Pontida per partecipare ai funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, morto giovedì scorso a 84 anni. Insieme a lei il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. La premier è stata accolta dagli applausi della folla. A due passi dall’ingresso della chiesa ad attendere il vicepremier e segretario leghista, Matteo Salvini. In chiesa sono arrivati, tra gli altri, i presidenti delle Camere Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, i ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli e Daniela Santanchè, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e Fedele Confalonieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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