Funerali Bossi Castelli | Lascia eredità culturale e politica che non morirà di sicuro

A Pontida, luogo simbolo della politica di Umberto Bossi, si sono svolti i funerali del leader leghista. Durante l’evento, i sostenitori hanno espresso i loro ricordi e sentimenti, sottolineando l’eredità culturale e politica lasciata da Bossi. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno condiviso momenti di commemorazione e ricordo.

(LaPresse) A Pontida, luogo simbolo della vita politica di Umberto Bossi, si sono moltiplicati i ricordi dei suoi sostenitori. Roberto Castelli, ex ministro e fondatore del Partito Popolare del Nord, ha parlato a margine dei funerali del leader scomparso lo scorso giovedì. “Qui a Pontida i ricordi si accavallano. Quello che mi è venuto in mente di più è stata la prima Pontida di tanti anni fa, quando camminavo a fianco di Manuela Bossi, con Renzo nella carrozzina. Sono passati tantissimi anni, ma siamo ancora qui e, come dice lui, ‘mai mulat en dur’”, ha dichiarato Castelli. L’ex ministro ha poi aggiunto: “Bossi lascia un’eredità sia culturale che politica che non morirà di sicuro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Bossi, Castelli: "Lascia eredità culturale e politica che non morirà di sicuro" Articoli correlati Addio a Umberto Bossi, il cordoglio della politica, Salvini: “Lascia un’eredità morale, valoriale e spirituale”Dal Presidente della Repubblica alla premier Meloni, fino ai leader bipartisan: unanime il ricordo del fondatore della Lega tra il riconoscimento... “L’idea che è in me non morirà”: riflessioni al Centro culturale Nuovo Progetto di BergamoL’evento analizzerà il disagio giovanile sotto il profilo psicologico e sociale, esplorando come la tecnologia influenzi i cambiamenti relazionali. Contenuti e approfondimenti su Funerali Bossi Temi più discussi: I funerali di Umberto Bossi domenica a Pontida; Umberto Bossi, l’ultima Pontida è solo per pochi intimi: funerali in forma riservata; Umberto Bossi e il referendum sulla Giustizia, quando anche lui propose la separazione delle carriere; Bossi: per il Senatur domenica funerale di popolo a Pontida. La famiglia: No alle esequie di Stato. I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al Senatùr. Salvini contestato, applausi a Zaia. La direttaA partire dalle 12 le esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare ve ... ilgiorno.it Funerali Bossi, Castelli: Lascia eredità culturale e politica che non morirà di sicuro(LaPresse) A Pontida, luogo simbolo della vita politica di Umberto Bossi, si sono moltiplicati i ricordi dei suoi sostenitori. Roberto Castelli, ... stream24.ilsole24ore.com I funerali di Umberto Bossi a Pontida, applausi e cornamusa accolgono l'arrivo del feretro facebook I funerali di Umberto Bossi: la diretta da Pontida x.com