Giovanni Franzoni, atleta di punta nel settore della velocità, ha dichiarato che chiudere il quarto e il sesto posto nelle discipline di SuperG e discesa non è un risultato negativo e che mantiene la voglia di migliorarsi. Nonostante le sue prestazioni di rilievo a livello internazionale, non è riuscito a ottenere un podio nell'ultima parte della stagione.

Giovanni Franzoni si conferma nelle posizioni di vertice della velocità internazionale, ma non riesce a concludere la stagione di velocità con la conquista del podio. Nel SuperG della Finali di Coppa del Mondo l’azzurro termina in Top 5 e chiude la graduatoria di specialità nei primi quattro. Il bresciano, sceso con il pettorale numero sei, taglia il traguardo con il tempo di 1’27”67 e chiude in quinta posizione con un ritardo di ottantasei centesimi dal vincitore. Dominik Paris conquista il successo precedendo di soli sette centesimi Kriechmayr e di trentotto Haaser. Al termine della gara Franzoni commenta così: “ Alla fine l’obiettivo di giornata non è stato centrato e vabbè non posso che ripartire da qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Franzoni: ” Chiudere quarto e sesto in SuperG e discesa non è male. C’è ancora voglia di far bene”

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