Nel gennaio del 2021 la Procura Nazionale Finanziaria francese (PNF) ha aperto un’inchiesta contro Nicolas Sarkozy per «traffico di influenza» e «riciclaggio di denaro» per le attività di consulenza in Russia. Secondo i media francesi, la stessa indagine è iniziata nel 2020 a seguito di una soffiata arrivata dal servizio di intelligenze finanziaria Tracfin. A oggi la procura afferma di non aver riscontrato reati nel contratto da 3 milioni, tuttavia denuncia la poca collaborazione con Mosca. La PNF ha dichiarato il 21 marzo che l’indagine è stata archiviata. L’inchiesta contro Nicolas Sarkozy è stata archiviata «per assenza di infrazione». Secondo quanto riportato da Euronews, il PNF ha deciso di archiviare l’indagine «per assenza di infrazione». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francia, l’inchiesta contro l’ex presidente Nicolas Sarkozy è stata archiviata

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