francesco pecoraro arcigno affabulatore intravede una linea di incisione nel reale

Francesco Pecoraro, scrittore noto per il suo stile diretto, osserva una linea di incisione nel reale, evidenziando come certi temi ricorrano nella società di oggi. La sua analisi mette in luce come alcuni nuclei tematici si ripropongano frequentemente nel discorso pubblico, dimostrando un legame tra le narrazioni individuali e le tendenze collettive. La sua riflessione si concentra su queste dinamiche senza entrare in giudizi o interpretazioni.

Scrittori italiani Ridotto ai minimi termini l’intreccio, Francesco Pecoraro immerge il lettore nel monologo frammentario e saggistico di un solo personaggio, barricato in casa: «La fine del mondo», da Ponte alle Grazie A dimostrazione del fatto che lo spirito del tempo è contagioso, alcuni nuclei tematici sembrano trasmigrare da e verso prove narrative anche molto distanti tra loro, per geografia e tradizione culturale: non sono poche, a questo proposito, le ricorrenze tematiche dell’ultimo romanzo di Richard Powers, Un gioco senza fine, e di quello appena uscito di Francesco Pecoraro, La fine del mondo (Ponte alle grazie, pp. 368 € 20,00).... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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