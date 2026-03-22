Sperava in una domenica di ben altro tenore Francesco Bagnaia a Goiânia (Brasile), teatro del secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Il piemontese, in sella alla sua Ducati, scattava dalle retrovie dopo qualifiche complicate, nelle quali non era riuscito a massimizzare la propria prestazione. Nel time-attack Pecco aveva faticato a trovare la quadra dell’assetto e l’undicesimo tempo finale non gli aveva sorriso, a differenza del compagno di squadra nel team ufficiale Ducati, Marc Marquez, capace invece di conquistare la prima fila. Il via del GP non è stato dei migliori per Bagnaia, scivolato fino alla 14ª posizione e costretto a remare con la sua GP26 nel tentativo di risalire la classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia cade a Goiânia: altra domenica da dimenticare per il ducatista in MotoGP

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#MotoGP Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position nel #BrazilianGP. Secondo Marco Bezzecchi che ha preceduto Il campione del mondo Marc Marquez. 11imo Francesco Bagnaia. qualifiche condizionate da diverse scivolate. In serata, alle 19 x.com