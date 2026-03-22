Francesca Peruzzi ha raccontato che da bambina sognava di diventare avvocato e che una borsa di studio all’estero ha avuto un impatto significativo sulla sua vita, trasformandola prima di tutto come persona. Quest’anno si avvia alla decima edizione il bando per le borse di studio in memoria di Franco Bonelli, rivolto a giovani laureati in giurisprudenza che desiderano continuare gli studi in un paese europeo, nel Regno Unito o negli Stati Uniti.

Delle due borse di studio, arrivate alla decima edizione, la prima è finalizzata a consentire la frequentazione di un programma di Master presso un’università di uno Stato europeo o degli Stati Uniti d’America di durata prevista non inferiore a otto mesi. Al termine del Master, alla vincitrice o al vincitore di questa borsa viene offerta la possibilità di collaborare con BonelliErede, in un dipartimento selezionato in base alle proprie competenze. La seconda borsa di studio è finalizzata allo svolgimento di un programma di ricerca della durata di sei mesi, sempre in un’università europea o statunitense, destinato alla redazione di una tesi di dottorato o alla pubblicazione di una monografia o di un saggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Peruzzi: «Fare l’avvocato era il mio sogno di bambina. La borsa di studio all’estero mi ha cambiato come persona, prima che dal punto di vista lavorativo»

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