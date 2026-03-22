Formazioni ufficiali Fiorentina Inter | le scelte di Chivu e Vanoli

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Fiorentina Inter: di seguito le scelte di Vanoli e Chivu per la sfida di questa sera alle 20.45 al Franchi. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter. Di seguito le scelte di Vanoli e Chivu: FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodô, 5 Pongra?i?, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 4 Brescianini, 27 Ndour 10 Gudmundsson; 20 Kean. A disposizione: 50 Leonardelli, 53 Christensen, 3 Rugani, 15 Comuzzo, 17 Harrison, 22 Fazzini, 60 Kouadio, 62 Balbo, 80 Fabbian, 91 Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

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