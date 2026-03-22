Formazioni confermate con i White che ospitano i Bees

Le formazioni ufficiali sono state annunciate per la partita tra i White e i Bees, con le due squadre pronte a scendere in campo. La sfida si svolgerà nel tentativo di conquistare i tre punti, dopo i recenti pareggi che hanno lasciato entrambe le squadre senza vittorie. La partita si gioca oggi, con le formazioni confermate e pronte a scendere in campo.

2026-03-21 20:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Entrambe le squadre cercano di tornare a vincere dopo i pareggi. Il Leeds United ospita il Brentford a Elland Road in una partita che avrà un enorme impatto su entrambe le estremità della classifica della Premier League. Il Leeds di Daniel Farke è solo tre punti sopra gli ultimi tre, avendo sbagliato un rigore nello 0-0 al Crystal Palace l’ultima volta. Il Brentford, al contrario, ha l’ambizione di giocare per la prima volta nel calcio europeo. I Bees hanno iniziato la giornata al settimo posto, dopo aver goduto di una stagione eccezionale con Keith Andrews, ma cercheranno disperatamente di riprendersi dal deludente pareggio per 2-2 di lunedì contro i Wolves, ultimo club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Formazioni confermate con i White che ospitano i Bees Articoli correlati Leggi anche: Formazioni confermate con Rashford in panchina per gli ospiti Formazioni confermate con il ritorno di WelbeckIl Brighton sta cercando di passare nella metà superiore della Premier League quando lunedì sera ospiterà il Bournemouth, squadra di medio livello. Altri aggiornamenti su Formazioni confermate Discussioni sull' argomento Verona-Genoa, le formazioni ufficiali: Sammarco conferma Bowie, De Rossi con Ekuban; Lazio-Milan, le ufficiali: Estupinan confermato, Jashari titolare; Cagliari Napoli, formazioni ufficiali della partita di Serie A; Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri conferma Leao e Pulisic davanti, Sarri punta sull’ex Maldini. Fiorentina-Inter, probabili formazioni: verso la conferma per l’undici di CremonaLe probabili formazioni di Fiorentina ed Inter in vista della sfida in programma domenica al Franchi. Vanoli conferma gli 11 di Cremona? msn.com Le formazioni ufficiali di #JuveSassuolo #Spalletti recupera #Thuram a centrocampo, mentre conferma #Boga da centravanti. #Grosso sceglie #Volpato nel tridente offensivo, con #Pinamonti e #Berardi @salvatorefornelli9 facebook Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Folorunsho, conferma per Sulemana x.com