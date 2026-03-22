fondo e sprint battocletti e dosso nostre regine

A Torun, Nadia Battocletti e Zaynab Dosso rappresentano l’Italia conquistando il massimo nelle discipline di fondo e sprint. La Battocletti si affaccia come protagonista nelle lunghe distanze, mentre la Dosso si impone nelle gare veloci. Le due atlete italiane si sono distinte portando a casa medaglie e risultati di rilievo, contribuendo alla vittoria complessiva della squadra azzurra.

Nadia Battocletti chiama, Zaynab Dosso risponde e l’Italia vola sul tetto del mondo a Torun. Nel fondo e nello sprint, come a dire che le azzurre corrono nell’oro a doppia velocità. Erano i volti più attesi di questa seconda giornata azzurra ma hanno superato le più rosee aspettative regalando una serata da sogno a tutti gli appassionati. Le due fuoriclasse del nostro movimento hanno trionfato rispettivamente nei 3000 e nei 60 metri portando l’Italia in testa al medagliere. Entrambe le azzurre hanno dominato le proprie gare, non lasciando scampo alle avversarie. Dopo due stagioni da urlo a livello outdoor, con medaglie olimpiche ed iridate, Battocletti ha stupito tutti al debutto indoor vincendo la prima medaglia d’oro della carriera al coperto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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