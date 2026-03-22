Fofana risponde alle critiche | contro il Torino ha risolto tre problemi del Milan in uno
Youssouf Fofana ha risposto alle critiche durante la partita contro il Torino, risolvendo tre problemi del Milan in una sola volta. Ha segnato un gol e ha contribuito a ricucire i rapporti con Leao. Nonostante alcune difficoltà nel controllo del pallone e negli errori davanti alla porta, l’allenatore lo considera un elemento essenziale per la squadra.
Con un solo gol, ha messo a posto tre situazioni. Nel calcio non esistono reti banali, ma quella di Youssouf Fofana è stata particolarmente carica di significati. Innanzitutto per la squadra: il timbro del 3-1, quello che ha messo al riparo il Milan da eventuali spine nell’ultima parte di gara, spine che infatti hanno provato a pungere il Diavolo quando Vlasic ha riportato sotto i granata. Poi è servita per rimettere a posto i tasselli degli screzi interni: l’esultanza “sul surf” dedicata a Leao è stata un gesto distensivo e affettuoso per il compagno confinato in tribuna dai problemi fisici e al termine di una settimana piena zeppa di polemiche e tensioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Tutto quello che riguarda Fofana risponde
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