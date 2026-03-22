Youssouf Fofana ha risposto alle critiche durante la partita contro il Torino, risolvendo tre problemi del Milan in una sola volta. Ha segnato un gol e ha contribuito a ricucire i rapporti con Leao. Nonostante alcune difficoltà nel controllo del pallone e negli errori davanti alla porta, l’allenatore lo considera un elemento essenziale per la squadra.

Con un solo gol, ha messo a posto tre situazioni. Nel calcio non esistono reti banali, ma quella di Youssouf Fofana è stata particolarmente carica di significati. Innanzitutto per la squadra: il timbro del 3-1, quello che ha messo al riparo il Milan da eventuali spine nell’ultima parte di gara, spine che infatti hanno provato a pungere il Diavolo quando Vlasic ha riportato sotto i granata. Poi è servita per rimettere a posto i tasselli degli screzi interni: l’esultanza “sul surf” dedicata a Leao è stata un gesto distensivo e affettuoso per il compagno confinato in tribuna dai problemi fisici e al termine di una settimana piena zeppa di polemiche e tensioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fofana risponde alle critiche: contro il Torino ha risolto tre problemi del Milan in uno

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