La stagione di Fofana al Milan è stata tutt’altro che lineare. Per lunghi tratti, il centrocampista è finito al centro delle critiche dei tifosi rossoneri, bersagliato per gli errori sotto porta e una scarsa incisività realizzativa. I social hanno amplificato il malcontento, trasformandolo in uno zimbello tra parodie e commenti ironici. Eppure, dietro questa narrazione superficiale, si nasconde un dato difficile da ignorare: Fofana è uno dei giocatori che crea più occasioni all’interno della rosa. Al di là delle difficoltà sotto porta, il contributo di Fofana è stato spesso più sostanziale di quanto raccontato. La sua capacità di inserirsi e di rendersi pericoloso ha garantito al Milan una presenza costante negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fofana, da zimbello a risorsa: ecco come Youssouf si è riconquistato il Milan

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