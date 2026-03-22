La Fivizzanese ha conquistato il derby del Calani battendo il Mulazzo per 2-0, mantenendo vivo il sogno di accedere ai play-off grazie alla doppietta di Comparini. La vittoria è stata ottenuta dopo una fase iniziale difficile, superando la resistenza dei padroni di casa che hanno subito la terza sconfitta consecutiva. Il risultato finale riflette un’evoluzione tattica precisa: gli ospiti sono partiti con aggressività, ma la squadra vincitrice ha preso il sopravvento nella seconda metà dell’incontro. L’intervento decisivo del portiere Santini nei primi minuti ha segnato l’inizio di una partita dove la gestione delle occasioni è stata fondamentale per l’esito positivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fivizzanese: 2-0 al Mulazzo, Comparini firma il sogno

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