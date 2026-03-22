Firenze referendum sulla riforma della giustizia in diretta | seggi aperti oggi dalle 7 alle 23

A Firenze, i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 per il referendum sulla riforma della giustizia, che si svolge domenica e lunedì. Sono coinvolti circa tre milioni di elettori in tutta Italia, chiamati a esprimersi su questa consultazione. Le urne rimangono aperte per due giorni, permettendo ai cittadini di partecipare alla scelta più importante in materia di giustizia.

Alle ore 12 l'affluenza in Toscana registra un 16,90%, oltre due punti sopra la media nazionale che è comunque alta, 14,8%. In attesa di capire se l’affluenza favorirà il centro destra, il Sì, o il centro sinistra e il No (i moderati sono divisi tra Sì e No) e se la Toscana esprimerà un voto diverso rispetto a quello italiano, gli addetti ai lavori ed i partiti guardano anche al voto «geografico». Il 24 e 25 maggio infatti si vota per il primo turno delle elezioni comunali, con partite importanti a Prato, Arezzo, Pistoia Viareggio, e l’andamento del voto referendario potrebbe dare indicazioni su chi è favorito per la vittoria due mesi dopo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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