Fiorentina vs Inter | probabili formazioni e info per la diretta TV

"> Inter vs Fiorentina: Anteprima della Partita di Serie A. MILANO, ITALIA – 29 OTTOBRE: Francesco Pio Esposito dell’FC Internazionale compete con Pietro Comuzzo dell’ACF Fiorentina durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e ACF Fiorentina allo Stadio Giuseppe Meazza il 29 ottobre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Per la sfida di domenica sera in Toscana, l’Inter si presenta senza il suo attaccante di punta Lautaro Martinez e il difensore Alessandro Bastoni. I nerazzurri, attualmente capolista della Serie A, mantengono un vantaggio di cinque punti su Milan e sei su Napoli, avendo disputato una partita in meno rispetto ai loro rivali per il titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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