Fiorentina vola in finale E affronterà il Rijeka

La Fiorentina ha raggiunto la finale del torneo di Viareggio, dove affronterà il Rijeka. La partita è il risultato della sfida tra le due squadre, conclusa con la vittoria della Fiorentina. La finale si terrà prossimamente e vedrà le due formazioni contendersi il titolo. Gli organizzatori hanno ufficializzato il programma della finale, che si svolgerà nel prossimo futuro.

Fiorentina-Rijeka è la finalissima della 76’ edizione del torneo di Viareggio. Gli organizzatori respirano dopo avere sudato freddo (i croati erano in vantaggio già nel primo tempo sullo stanco Sassuolo) visto che per buona parte della ripresa erano stati i ragazzi nigeriani ad avere le migliori occasioni per sbloccare il risultato. Poi due lampi ravvicinati, il primo di Ikenna, il secondo di Clarizia, al 29’ e al 39’ del secondo tempo hanno vidimato il passaggio dell’undici gigliato, Fiorentina-One Touch 2-0 (in campo anche il versiliese Colaciuri), verso l’appuntamento più atteso di domani allo stadio dei Pini. Nell’occasione sarà aperta anche la Tribuna Est, ex gradinata, completamente rinnovata e riqualificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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