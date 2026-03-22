Fiorentina riecco Kean! Pace fatta con Vanoli | ora ha una missione contro l’Inter

Kean torna a disposizione della Fiorentina e ha ristabilito il rapporto con l’allenatore Vanoli. Stasera, l’attaccante affronterà l’Inter, squadra in vetta alla classifica. La Fiorentina si prepara a sfidare la capolista nel tentativo di mantenere la serie di risultati positivi e avvicinarsi alla salvezza nel campionato di Serie A.

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