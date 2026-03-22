Per la partita tra Fiorentina e Inter, si discute sulla possibile formazione dei viola con Kean che potrebbe tornare dal primo minuto. L’allenatore Vanoli sta valutando gli undici titolari in vista del confronto con i nerazzurri. La sfida si avvicina e le scelte della formazione sono al centro dell’attenzione.

di Paolo Moramarco Fiorentina Inter, torna Kean dal primo minuto nella viola? Questo il possibile undici di Vanoli per il match contro i nerazzurri. Le ultime. La Fiorentina si prepara ad affrontare l’ Inter questa sera con l’obiettivo di proseguire la sua striscia positiva in Serie A e avvicinarsi definitivamente alla salvezza. La formazione viola disegnata da Paolo Vanoli prevede il consueto 4-1-4-1, con De Gea tra i pali. La difesa sarà composta da Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens, mentre Fagioli agirà da regista. Sulle fasce, Parisi e Gudmundsson offriranno ampiezza, con Mandragora e Brescianini in mediana a supporto di Kean, unico attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fiorentina Inter, torna Kean dal primo minuto? Ecco il possibile undici viola contro i nerazzurri

Articoli correlati

Fiorentina-Torino, probabili formazioni e tv. Torna Kean dal primo minutoFirenze, 7 febbraio 2026 – Forse non è l’ultima spiaggia per i viola, forse è la penultima.

Verso Fiorentina-Inter, le probabili formazioni: torna Calhanoglu dal primo minutoTrentesima giornata di Serie A, nove partite – e un comunque rassicurante vantaggio sulla seconda della classe – dividono la Beneamata dal...

Una selezione di notizie su Fiorentina Inter

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, le probabili formazioni per il match di Serie A; Fiorentina-Inter, notte dal sapore antico: orgoglio e zero distrazioni, Vanoli l’ha preparata così; Fiorentina-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv; Quando torna Kean dall'infortunio: gioca in Conference League? Condizioni e gestione tra Rakow e Cremonese-Fiorentina.

Fiorentina-Inter in un Franchi tutto viola: Kean e compagni a caccia dell’impresa. Cremonese di nuovo vicina. FormazioniLa partita di stasera contro l'Inter (ore 20,45, diretta su Dazn) diventa un'altra sfida mozzafiato. La Fiorentina deve giocare per fare il risultato. Le è riuscito, a sorpresa, a Bologna e a Como. Do ... firenzepost.it

Fiorentina, riecco Kean! Pace fatta con Vanoli: l’attaccante ora ha una missione contro l’Inter. Il suo obiettivo nel match di staseraFiorentina, riecco Kean! Pace fatta con Vanoli: l'attaccante ora ha una missione contro l'Inter. Il suo obiettivo nel match di stasera ... calcionews24.com

CdS - #FiorentinaInter, in arrivo il secondo pienone al Franchi. Finora l'unico sold-out contro la #Juventus x.com

Quaranta punti di distacco dall' #Inter, ma la #Fiorentina ci proverà (deve farlo) facebook