fiorentina inter probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera si gioca Fiorentina-Inter, una partita in programma a Firenze. La Fiorentina affronta una delle squadre più forti del campionato, con un divario di 40 punti tra le due. La squadra di casa cerca di sfruttare il proprio campo, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di mantenere alta la loro posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Firenze, 22 marzo 2026 – Partita sulla carta proibitiva per la Fiorentina (tra i viola e l’Inter ci sono 40 punti di differenza), quella di stasera è comunque un’occasione in cui sarebbe sbagliato non cercare l’impresa. Sarebbe troppo importante, per la classifica e per il morale, fare risultato stasera contro i nerazzurri che guidano la classifica e che, da parte loro, cercano tre punti per sigillare (o quasi) la lotta per lo scudetto. Fischio d’inizio alle 20.45, diretta tv su Dazn. Probabili formazioni FIORENTINA (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 44 Fagioli; 65 Parisi, 8 Mandragora, 4 Brescianini, 10 Gudmundsson; 20 Kean. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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