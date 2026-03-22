La partita tra Fiorentina e Inter si gioca allo stadio Artemio Franchi e chiude la 30esima giornata di Serie A prima dei playoff mondiali. La formazione viola si prepara con alcune novità, mentre l’Inter potrebbe schierare Calha dal primo minuto. Tra i giocatori in campo ci saranno anche Kean e Pio, pronti a sfidarsi nel duello offensivo.

La sfida del Franchi tra Fiorentina e Inter chiude la 30esima giornata di Serie A, per poi lasciare spazio agli attesissimi playoff mondiali. Vanoli punta sulla voglia di riscatto di Moise Kean, in duello tutto azzurro con Pio Esposito. Chivu ritrova Calhanoglu dal primo minuto. Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Inter, probabili formazioni: duello Kean-Pio, Calha torna dal 1’?

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