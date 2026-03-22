Fiorentina-Inter l' ultimo atto della Carabao Cup e il derby di Madrid | le partite di oggi

Oggi ci sono diverse partite di calcio in tutto il mondo. In Italia si giocano Fiorentina-Inter e altre gare di Serie A e Serie B, mentre nel resto d’Europa si disputano incontri tra cui il derby di Madrid. La finale di Coppa Carabao vede opposte Arsenal e Manchester City, e ci sono anche partite in campionati europei di varia livello.

Una domenica di calcio che coinvolgerà tutti i maggiori campionati europei e in cui verrà assegnato anche un titolo. In Italia si chiude la trentesima giornata di campionato: il Como ospita il Pisa per difendere il quarto posto. Poi Bologna-Lazio, Roma-Lecce e Fiorentina-Inter con i nerazzurri che cercano punti scudetto. In Premier League Tottenham-Nottingham Forest vale la salvezza, e subito dopo ecco la super finale di Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City. Domenica caldissima anche in Spagna, dove alle 21 va in scena il derby di Madrid tra Real e Atletico. Le partite di oggi: Como-Pisa, ore 12.30Atalanta-Verona, ore 15Bologna-Lazio, ore 15Roma-Lecce, ore 18Fiorentina-Inter, ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiorentina-Inter, l'ultimo atto della Carabao Cup e il derby di Madrid: le partite di oggi Articoli correlati Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A e oggi, mercoledì 7 gennaio, si giocano Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alle 20:30. Arsenal-Manchester City oggi in finale di Carabao Cup, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e formazioniArsenal-Manchester City è la finale della Carabao Cup 2026 ed è in programma domenica 22 marzo, calcio d'inizio alle ore 17:30. Contenuti utili per approfondire Fiorentina Inter l'ultimo atto della... Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la guida completa; Fiorentina-Inter pronostico risultato IA 30ª giornata Serie A; Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Fiorentina-Inter oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter scende in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato: si gioca allo stadio Artemio Franchi oggi, domenica ... fanpage.it Al Franchi arriva l'Inter: come e dove seguire la Fiorentina di staseraÈ il giorno di Fiorentina-Inter. La squadra di Vanoli gioca l'ultima partita prima della sosta al Franchi, contro la capolista, sognando uno sgambetto che riaprirebbe i giochi per ... firenzeviola.it Preview #FiorentinaInter - #Chivu perde i pezzi, ma ritrova #Calhanoglu x.com #Fiorentina - #Inter Undici classico per Vanoli. Dietro Pongracic-Ranieri. Parisi ancora alto facebook