fiorentina inter le formazioni ufficiali

Alle 20.45 va in scena la sfida tra viola (a caccia di punti salvezza) e i nerazzurri (lanciati verso lo scudetto) Firenze, 22 marzo 2026 – Sfida affascinante, il Fiorentina-Inter di stasera, con le squadre che scendono in campo per obiettivi ovviamente diversi. I viola cercano punti per la salvezza, i nerazzurri vogliono continuare la fuga nella lotta scudetto. NTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Akanji, C. Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato). FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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