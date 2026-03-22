Stasera al Franchi si gioca Fiorentina-Inter alle 20:45, con la partita trasmessa su Dazn. La Fiorentina, con Kean e i suoi compagni in campo, cerca di ottenere un risultato importante. La Cremonese si trova di nuovo in una posizione vicina alla zona di classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima del match.

La partita di stasera contro l'Inter (ore 20,45, diretta su Dazn) diventa un'altra sfida mozzafiato. La Fiorentina deve giocare per fare il risultato. Le è riuscito, a sorpresa, a Bologna e a Como. Dovrà tentare di ripetersi contro l'Inter, di nuovo tallonata, sia pure a distanza, dalle inseguitrici: Milan a meno 5 e Napoli a meno 6. Sarà partita vera, senza tatticismi. Nemmeno un pareggio potrebbe accontentare tutti. Oddio, meglio che perdere, soprattutto per i viola, il punticino sarebbe sempre utile. Ma non basterebbe. E nemmeno ai nerazzurri L'articolo Fiorentina-Inter in un Franchi tutto viola: Kean e compagni a caccia dell’impresa. Cremonese di nuovo vicina. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina-Inter in un Franchi tutto viola: Kean e compagni a caccia dell’impresa. Cremonese di nuovo vicina. Formazioni

Articoli correlati

Fiorentina Cremonese 1-0: Kean al 92? regala tre punti d’oro, boccata d’ossigeno salvezza per la Viola. Come è andata al FranchiOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...

Fiorentina-Cremonese: i viola si giocano la serie A. Kean in vantaggio su Piccoli. Solomon pronto a debuttare. FormazioniFIRENZE – Sa di giocarsi di nuovo la panchina, Paolo Vanoli, oggi 4 gennaio 2026, nella partita (ore 15, diretta su Dazn) che la Fiorentina cercherà...

FIORENTINA vs CREMONESE 1-0 | 2026 Serie A | Match Highlights

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina Inter in un Franchi tutto...

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la guida completa; Fiorentina-Inter pronostico risultato IA 30ª giornata Serie A; Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.

Fiorentina-Inter, Chivu annuncia un’assenza importante: l’allenatore difende ThuramDomani sera l'Inter affronterà la Fiorentina in trasferta: il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa. spaziointer.it

Dove vedere Fiorentina vs Inter in TV e streamingFiorentina vs Inter saranno tra i protagonisti della 30° giornata di Serie A 2025/2026. Ecco quando inizia la partita e come vederla in streaming. tomshw.it

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter #SkySport #FiorentinaInter #SerieA x.com

Gli ultimi precedenti tra Inter e Fiorentina Dal 2001 ad oggi, al netto di una parentesi positiva della Fiorentina tra il 2013 e il 2017, l’Inter ha preso il controllo del confronto: 33 vittorie in 51 partite, con 9 pareggi e 9 sconfitte (ben 6 concentrate proprio in qu - facebook.com facebook