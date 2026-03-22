Firenze, 22 marzo 2026 - Scudetto riaperto, ora si può dire. La Fiorentina ferma l'Inter sul pareggio al Franchi nel posticipo della trentesima giornata e consente a Milan e Napoli di risalire la china, distanziate ora di sei e sette punti dai nerazzurri. Illusorio il gol dopo quaranta secondi di Pio Esposito, lesto a girare in rete un prezioso cross di Barella, ma proprio il mediano, nel secondo tempo, perde un brutto pallone al limite e spalanca la porta al pari viola firmato da Ndour. Nel finale una prodezza di Esposito e un'altra prodezza di De Gea a negare i tre punti all'Inter, che ora avrà 8 finali davanti per tenersi la vetta. Subito Esposito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Inter è 1-1: Ndour risponde a Esposito. Milan a meno sei

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