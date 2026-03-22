fiorentina inter chivu cerca il rilancio per scacciare i fantasmi di un periodo senza precedenti

Inter News 24 Fiorentina Inter, i nerazzurri affrontano la trasferta del Franchi con l’obbligo di interrompere un digiuno di vittorie che dura da troppo tempo. La serata di Firenze rappresenta molto più di una semplice gara di campionato per la capolista. La squadra di Cristian Chivu scende in campo con la missione prioritaria di tenere a debita distanza le inseguitrici, reduci da successi che hanno accorciato pericolosamente la classifica. Il tecnico della Beneamata è chiamato a chiedere uno sforzo straordinario ai suoi uomini per superare un ostacolo che, negli ultimi tempi, è apparso particolarmente insidioso. La sfida ai precedenti e il peso psicologico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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