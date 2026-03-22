Alle 20.45 va in scena la sfida tra viola (a caccia di punti salvezza) e i nerazzurri (lanciati verso lo scudetto) Firenze, 22 marzo 2026 – Sfida affascinante, il Fiorentina-Inter di stasera, con le squadre che scendono in campo per obiettivi ovviamente diversi. I viola cercano punti per la salvezza, i nerazzurri vogliono continuare la fuga nella lotta scudetto. Al 29' Brescianini taglia l'area di porta con un cross, Kean ci arriva in ritardo. Palla gol viola Al 13' primo squillo viola. Ci prova Kean, Sommer para il tiro centrale. Inter subito in attacco e in gol con il colpo di testa di Esposito di testa. sono passati 45 secondi NTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Akanji, C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina-Inter 0-1: Kean sfiora il gol /Diretta

Articoli correlati

Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Pisa, resiste il gol di KeanKilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i...

Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Pisa, decide il gol di KeanKilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i...

Tutto quello che riguarda Fiorentina Inter 0 1 Kean sfiora il gol...

Temi più discussi: Alle 20:45 Fiorentina-Inter, la guida completa; Serie A: Fiorentina-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA; Fiorentina-Inter chiude la 30ª giornata; Fiorentina-Inter oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: le formazioni ufficiali.

Fiorentina-Inter 0-1 dopo 45 secondiAlle 20.45 va in scena la sfida tra viola (a caccia di punti salvezza) e i nerazzurri (lanciati verso lo scudetto) ... lanazione.it

Fiorentina-Inter 0-1: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Fiorentina-Inter del 22 marzo 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Il gol di Pio Esposito sblocca Fiorentina-Inter facebook

SERIE A | In campo Fiorentina-Inter #ANSA x.com