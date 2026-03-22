fiorentina inter 0 1 dopo 45 secondi

Alle 20.45 va in scena la sfida tra viola (a caccia di punti salvezza) e i nerazzurri (lanciati verso lo scudetto) Firenze, 22 marzo 2026 – Sfida affascinante, il Fiorentina-Inter di stasera, con le squadre che scendono in campo per obiettivi ovviamente diversi. I viola cercano punti per la salvezza, i nerazzurri vogliono continuare la fuga nella lotta scudetto. Inter subito in attacco e in gol con il colpo di testa di Esposito di testa. sono passati 45 secondi NTER (3-5-2): Sommer; Bissek, Akanji, C. Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato). FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Ndour, Brescianini, Gudmundsson; Kean. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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